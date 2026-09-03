La conmoción se instaló en México luego del asesinato de un músico, su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven que trabajaba como empleada doméstica. El brutal episodio ocurrió en una vivienda ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana.

Las víctimas fueron encontradas por la Policía cerca de la medianoche del martes. Entre ellas estaba Jonathan Meléndez, de 38 años, conocido popularmente como “Honas”, quien era tecladista, compositor y productor musical y uno de los integrantes fundadores de la banda de synth pop Camilo Séptimo.

El músico estaba maniatado y había recibido un disparo en la cabeza. Su esposa, Ana Paula Barragán, de 35 años y embarazada de cuatro meses, y la hija de ambos, de tres años, también fueron asesinadas.

La cuarta víctima y el niño que sobrevivió

La cuarta víctima fue una joven de 21 años, identificada por medios mexicanos como empleada doméstica de la familia. Según la información difundida por las autoridades, fue encontrada muerta tras recibir un disparo en la espalda.

El perro de la familia también fue asesinado durante el ataque.

En medio de la tragedia, un niño de seis años sobrevivió. El menor fue encontrado con vida y sin signos de violencia, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hay dos detenidos por el crimen

La investigación apunta hasta el momento a la participación de dos hombres, quienes ya fueron detenidos. Entre ellos estaría un socio de Meléndez.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que uno de los sospechosos habría utilizado la relación de confianza que mantenía con una de las víctimas para poder ingresar al domicilio.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, señaló el funcionario.

Las cámaras captaron al principal sospechoso

En las últimas horas también se difundieron imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde ocurrió el crimen. En la grabación aparece Diego Sebastián “N”, señalado como el principal sospechoso, ingresando al lugar.

El video tiene una duración de 24 segundos y muestra al hombre dentro de un ascensor. Vestía una campera de cuero negra, una gorra verde y lentes de sol, y llevaba un bolso. En los últimos segundos de la grabación, se da vuelta y observa directamente a la cámara.

La investigación continúa para determinar cómo se desarrolló el ataque y cuál fue el móvil del cuádruple asesinato que generó una fuerte conmoción en México.