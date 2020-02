Asesinaron a un taxista en Rosario y el gremio inició un paro en reclamo de seguridad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un taxista de 57 años fue asesinado hoy de un balazo en el tórax en la ciudad de Rosario y a raíz del crimen los choferes del gremio iniciaron un paro de actividades de 24 horas en señal de duelo y para reclamar mayor seguridad, informaron fuentes judiciales.



La víctima fue identificada como Gerónimo Escobar (57), cuya esposa, de nombre Rita, contó que de acuerdo a los pocos datos que le aportaron las autoridades el homicidio ocurrió en el marco de un asalto.



Con el crimen de Escobar, sumado al de un joven apuñalado en otro hecho cometido en las últimas horas en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez ya suman 34 las personas asesinadas en lo que va del año en el Gran Rosario.



Si bien el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, evitó hoy referirse a estos casos puntuales, consideró que "hay un nivel de violencia enorme en la sociedad rosarina".



Fuentes judiciales informaron a Télam que el crimen de Escobar ocurrió cerca de las 5, en el cruce de Centeno y Callao, en el sur de la ciudad, cuando el chofer se encontraba a bordo de su taxi.



Si bien aún se intenta determinar las circunstancias del crimen, la hipótesis más firme que maneja el personal de la Fiscalía de Homicidios es que se trató de un intento de robo y que a Escobar le dispararon en el tórax desde afuera del vehículo.



En tanto, testigos del hecho señalaron que luego de recibir el impacto de bala, el taxista alcanzó a conducir hasta la siguiente calle, Ovidio Lagos, donde fue auxiliado por unos vecinos que llamaron al 911, dijeron los informantes.



Minutos después, Escobar fue trasladado de urgencia al hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde murió horas más tarde.



"Dicen que la ambulancia tardó quince minutos y cuando lo trajeron al hospital ya no se podía hacer nada. Quedó en quirófano: dicen que la bala le perforó el intestino delgado y siguió hasta el baso y perdió muchísima sangre", explicó esta mañana al canal El Tres de Rosario la esposa de la víctima.



Consultada sobre cómo fue el hecho, Rita dijo que ella no tenía ni "idea" ya que sólo le contaron que lo "asaltaron y le dispararon".



"Primero me llamó un oficial para avisarme y después el titular del taxi", recordó la mujer, quien estaba en pareja con Escobar hacía 17 años y tenían un hijo a punto de cumplir 14.



"Él salió a trabajar a las once de la noche. Me dijo 'salgo a dar un par de vueltas así juntamos plata para hacerle un asado al nene' que cumple años el domingo", contó entre lágrimas.



La mujer aclaró que ése no era el horario de trabajo habitual de su esposo, aunque reconoció que a veces salía a dar un par de vueltas antes de que su compañero se llevara el auto temprano.



"Tipo una de la mañana ya se venía a dormir, pero anoche no volvió. Pensé 'bueno, habrá habido algo más de trabajo' y me dormí porque me levanto temprano", explicó.



Respecto de si hablaba con su esposo sobre la seguridad para trabajar en ese horario, Rita señaló: "Él siempre decía que a esa hora (por la madrugada) era un peligro y yo le decía 'Negro, ¿por qué no te venís a dormir?' Por eso nunca se quedaba toda la noche."



La mujer añadió que a raíz de lo ocurrido sus otras hijas, producto de una relación anterior, se "descompusieron" ya que lo quería a Escobar como a su propio padre.



Era "muy buena persona. Mi bebé se quedó sin su papá", concluyó la mujer con la voz entrecortada.



Por otra parte, la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) decidió iniciar un paro desde las 10 de hoy hasta las 6 para pedir más medidas de seguridad para los choferes.



El titular del gremio, Marcelo Díaz, sostuvo en declaraciones a LT8 Radio Rosario que la medida adoptada además "es en señal de duelo por la muerte del compañero".



Díaz sostuvo que la última reunión con autoridades provinciales del área de Seguridad fue en diciembre pasado, antes de las fiestas, y adelantó que esta tarde iban a reunir con el jefe de la Unidad Regional II de la policía.



En tanto, el ministro Saín, dijo este mediodía a LT8: "Yo no voy a opinar sobre lo que pasó con el taxista porque voy a dejar que avance la investigación en manos del fiscal, que es lo que corresponde."



A su vez, el funcionario negó que haya una sobre abundancia de casos o sectores que confabulan contra la seguridad: "Yo creo que hay un nivel de violencia enorme en al sociedad rosarina. La sociedad rosarina se siente que vive en un cantón suizo y vive en Rosario. Y Rosario hace muchos años que viene padeciendo esto. No un problema de gestión política sino de estructuración social".



Y luego se refirió la existencia de "mercados ilegales", como el narcotráfico, que mueven mucho dinero y generan enfrentamientos violentos.



"Esto se puede gestionar pero lleva tiempo", afirmó.