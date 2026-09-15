Asesinaron de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años en Chimbas

Martín Gonzalo Quinteros, de 19 años, fue asesinado durante la noche del lunes en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas. El hecho ocurrió cerca de las 23, en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y Colón, donde la víctima recibió un disparo en la cabeza.

De acuerdo con las primeras informaciones reunidas por los investigadores, al menos dos hombres habrían llegado hasta el domicilio donde se encontraba el joven. En circunstancias que todavía son investigadas, se produjo el ataque y la víctima recibió un impacto de arma de fuego que le provocó la muerte prácticamente en el acto.

Tras la agresión, los presuntos autores escaparon del lugar y permanecen prófugos. La Policía desplegó un operativo en la zona para intentar dar con ellos y avanzar en la identificación de los sospechosos.

Investigan las circunstancias del ataque

Personal policial y de la UFI Delitos Especiales trabajó durante la noche en la escena del crimen para preservar el lugar y recolectar elementos que permitan reconstruir lo ocurrido. Las pericias sobre la escena y el cuerpo de la víctima serán claves para determinar la mecánica del homicidio.

Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer qué ocurrió en los momentos previos al disparo y cuál fue el motivo del ataque. Entre las hipótesis iniciales aparece la posibilidad de que existiera un conflicto previo entre la víctima y los agresores, aunque esta línea no fue confirmada oficialmente y permanece bajo investigación.

Los pesquisas también trabajan para determinar si los dos hombres actuaron juntos y establecer cómo fue su escape después del crimen.

Hasta el momento, no se produjeron detenciones por el homicidio. La causa continúa en etapa investigativa y las autoridades buscan reunir pruebas que permitan identificar y localizar a los dos sospechosos.