Obra Social Provincia (OSP) habilitó instancias de asesoramiento y acompañamiento para que sus afiliados puedan acceder y utilizar la nueva aplicación móvil de la institución, con atención disponible tanto en la Mesa de Informes de la sede central como en las delegaciones departamentales. Según informó Prensa del Ministerio de Salud, la iniciativa busca facilitar la adaptación de los usuarios a las herramientas digitales y resolver dudas operativas durante el uso cotidiano del sistema.

Quienes necesiten orientación para descargar, ingresar o aprovechar las funciones de la nueva app pueden dirigirse de manera presencial a la Mesa de Informes de la casa central de OSP, donde se dispuso personal capacitado para brindar asistencia directa y evacuar consultas paso a paso.

Alcance en los departamentos y objetivos del servicio

La asistencia también se extiende a los distintos departamentos de la provincia a través de los delegados de cada delegación de Obra Social Provincia, quienes reciben a los afiliados locales para acompañarlos en la gestión desde sus teléfonos celulares.

Con este esquema de atención presencial, el organismo provincial apunta a simplificar el acceso a sus prestaciones y servicios digitales, promoviendo una transición ordenada hacia la nueva aplicación bajo la consigna de acercar las gestiones diarias al teléfono móvil de cada afiliado.

Dónde ir para saber

Los afiliados de Obra Social Provincia (OSP) que necesiten asistencia para acceder, configurar o utilizar la nueva aplicación móvil pueden acudir de manera presencial a la Mesa de Informes ubicada en la sede central de la institución, donde personal capacitado brinda orientación directa y evacúa dudas sobre el funcionamiento de la herramienta en el celular.

Quienes residan en el interior de la provincia cuentan con la misma posibilidad de acompañamiento acercándose a las distintas delegaciones departamentales de OSP, donde los delegados de cada jurisdicción están disponibles para asesorar a los afiliados de su departamento y facilitar el acceso cotidiano a las prestaciones digitales desde el teléfono móvil.