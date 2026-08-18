Asesoramiento legal gratuito: cómo acceder al servicio de Cáritas San Juan

Cáritas San Juan anunció una nueva jornada de asesoramiento legal gratuito destinada a personas de escasos recursos que necesiten orientación profesional para resolver diferentes situaciones legales.

La atención estará a cargo del Dr. Marcelo Stolarowa, quien brinda este servicio de manera voluntaria como parte de las acciones de acompañamiento que desarrolla la institución.

La próxima jornada de atención será el martes 25 de agosto, en la sede de Cáritas San Juan. Durante la jornada, los vecinos podrán realizar consultas vinculadas con diferentes cuestiones legales.

Entre los temas que podrán abordarse se encuentran las cuotas alimentarias, asuntos de familia y otras situaciones que requieran orientación profesional.

Desde Cáritas destacaron que la iniciativa busca contribuir al acceso a la justicia de personas que atraviesan dificultades económicas y necesitan contar con información para conocer las alternativas disponibles frente a una situación legal.

Cómo solicitar un turno

Las personas interesadas deberán solicitar un turno previamente mediante un mensaje de WhatsApp al número de contacto informado por Cáritas San Juan. A través de ese medio recibirán las indicaciones correspondientes y se coordinará el horario de atención.

La propuesta forma parte de los espacios de acompañamiento que la institución sostiene para brindar herramientas y orientación a quienes necesitan resolver distintas situaciones.