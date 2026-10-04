En el marco de la cobertura especial de GRUPO HUARPE en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción 2026, el periodista Maximiliano Maldonado estuvo presente en el COP Arena de Paraguay para registrar uno de los momentos más emotivos del debut de Las Águilas. Antes del encuentro frente a Suiza, la Selección Argentina femenina entonó el Himno Nacional, en una ceremonia cargada de emoción y orgullo por representar al país.

Las jugadoras argentinas se ubicaron sobre la pista para participar del acto protocolar previo al comienzo del partido. Con la camiseta albiceleste y la mirada puesta en el desafío mundialista, el plantel entonó las estrofas del Himno Nacional en una jornada especial para el hockey sobre patines.

El momento tuvo un significado particular para las representantes sanjuaninas, que forman parte del seleccionado nacional y llevan al escenario internacional la tradición deportiva de una provincia históricamente vinculada con esta disciplina.

La ceremonia marcó el inicio de una nueva participación mundialista para Las Águilas, que llegaron a Paraguay con el objetivo de defender el título conseguido en los World Skate Games de San Juan 2022 y mantenerse entre las principales potencias del hockey femenino.

El encuentro ante Suiza, programado para este domingo 4 de octubre a las 20 (hora argentina), representa el primer desafío del combinado nacional en la competencia. Argentina buscará comenzar con una victoria y dar el primer paso en su camino hacia las instancias decisivas del certamen.

Con la emoción del Himno todavía presente, Las Águilas se prepararon para afrontar su estreno mundialista, acompañadas por la ilusión de los argentinos y, especialmente, de los sanjuaninos que siguen de cerca su participación en Asunción.