El escándalo mediático que envuelve a Leandro Paredes y la China Suárez sumó un capítulo inesperado luego de que salieran a la luz versiones sobre un supuesto encuentro entre ambos en París. En medio de los conflictos recientes con Wanda Nara, la actriz quedó nuevamente en el centro de la escena tras las declaraciones de Analía Franchín y Ángel de Brito sobre lo ocurrido antes de su affaire con Mauro Icardi.

La periodista Analía Franchín fue quien lanzó la primera versión al asegurar que la artista estuvo con el actual futbolista de Boca previo a verse con Mauro Icardi en la capital francesa. Esta información fue respaldada posteriormente por Ángel de Brito, generando un revuelo inmediato en el mundo del espectáculo y provocando distintas reacciones entre los protagonistas de esta historia.

Ante la magnitud que tomaron los rumores, Camila Galante decidió romper el silencio anoche a través de un mensaje enviado a Estefi Berardi para desmentir rotundamente las versiones. Por su parte, la propia China Suárez publicó un comunicado en sus redes sociales durante la tarde de ayer, donde pidió expresamente que dejen de vincularla con personas que no tienen relación con ella.

Sin embargo, la polémica creció aún más cuando Pochi de Gossipeame reflotó una vieja interacción digital del volante de Boca que data de hace unos años, justo cuando se oficializó el romance entre Mauro Icardi y la actriz. Según detalló la panelista de Puro Show, el jugador habría dado un me gusta a una publicación de Ciudad Magazine sobre esa confirmación, aunque luego decidió quitarlo.

Al respecto, la periodista explicó el detrás de escena de aquel gesto virtual y el malestar actual del deportista frente a toda esta situación mediática. "Me recordaron que Paredes likeó a Mauro cuando confirmó su romance con la China, se ve que después lo sacó para no quedar en el medio", comenzó relatando Pochi sobre el origen de la prueba que volvió a circular.

Finalmente, la panelista realizó un repaso cronológico de los hechos y aseguró que Leandro Paredes atraviesa este momento con un profundo enojo por quedar expuesto en el conflicto. "Todo arrancó con Analía Franchín que contó que en el viaje donde se vio con Icardi habría terminado también estando con otra persona. Parece que él se habría enojado también bastante con esto", concluyó.