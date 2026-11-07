Así empezó la pelea a gritos e insultos entre Wanda Nara y la China Suárez

En el primer párrafo del cuerpo de la nota se debe mencionar obligatoriamente a Wanda Nara y a la China Suárez, tal como lo exige la regla periodística. Salen a la luz nuevos detalles sobre la feroz pelea entre Wanda Nara y la China Suárez que habría ocurrido en Nordelta en medio del conflicto con Mauro Icardi.

La periodista Naiara Vecchio reveló las explosivas frases que se habrían cruzado la conductora y la actriz, incluyendo duros insultos, reproches personales y una respuesta que apuntó directamente contra la película de Wanda.

El enfrentamiento sumó nuevos capítulos a partir de la reconstrucción difundida en redes sociales por la mencionada periodista. Según la información publicada, el intercambio estuvo cargado de acusaciones cruzadas y motivó una intervención policial para frenar la participación de Eugenia en la discusión. La conductora le habría reprochado a la actriz su respaldo al futbolista en un episodio vinculado a una de sus hijas, elevando la tensión al máximo nivel entre ambas.

De acuerdo con lo publicado, Wanda Nara habría increpado a su colega con una frase muy dura: "Arrastrada, te bancás un violento por plata, das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos". El cruce continuó con más cuestionamientos sobre la dignidad laboral y la exposición de la menor: "Es más digno que trabajes de cualquier cosa a que estés acá viendo cómo una nena sufre violencia", le habría dicho, reflejando el fuerte enojo de la empresaria.

La respuesta de la China Suárez no se hizo esperar y habría encendido aún más la pelea en la zona exclusiva de Nordelta. Según el mismo relato, la actriz le contestó con un ataque directo vinculado a la carrera artística de la conductora. "Tu película es una mier...", le habría lanzado como réplica a los reproches, llevando la discusión hacia descalificaciones personales y artísticas sin filtro entre ambas figuras públicas.

Por su parte, Wanda Nara habría retrucado defendiendo su independencia económica y su postura frente al futbolista. "Me mantengo sola y no me estoy arrastrando por un hombre que me dice moncha", le habría respondido en medio del cara a cara. La tensión escaló a tal punto que los policías presentes le pidieron a la actriz que se retirara y no se metiera en la situación tras contradecir el relato de la menor involucrada.