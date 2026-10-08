Así es el exclusivo lugar donde Tini Stoessel y De Paul celebrarán su boda

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tienen todo encaminado para dar uno de los pasos más importantes de su historia de amor el próximo 19 de diciembre. La cantante y el futbolista celebrarán su casamiento en un megaevento que reunirá a familiares, amigos y varias figuras del ambiente. En PrimiciasYa revelaron imágenes exclusivas del imponente predio ubicado en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, donde llevarán a cabo la esperada fiesta.

Este exclusivo espacio es ampliamente reconocido por haber sido el escenario de importantes bodas del espectáculo, como la de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes además están invitados. Se trata de un lugar con un estilo medio campo y de acceso complejo al que se llega tras atravesar un camino de ripio, lo que permite mantener un estricto nivel de privacidad. "Es este lugar medio estilo campo, bastante difícil de llegar", explicaron en el programa televisivo sobre el entorno.

La capacidad del predio resulta idónea para la pareja, ya que el espacio está preparado para albergar hasta 300 personas, justamente la cantidad de invitados confirmada para la boda. La infraestructura cuenta con un gran salón principal diseñado para la comida y el baile posterior, junto con otros ambientes destinados a diferentes momentos del festejo. "El grande es el salón grande donde se come, se baila, pero después hay otros salones donde hacen, por ejemplo, la recepción", detallaron.

La organización de la celebración promete ser verdaderamente millonaria, con un presupuesto donde el valor del cubierto rondaría los $500 por cada persona invitada. Este monto incluye distintos costos vinculados al alquiler del espacio, la gastronomía del catering y el trabajo de ambientación, respecto al cual aseguraron que "la ambientación es algo nunca visto". Organizar una boda de estas características requiere meses de planificación: "Una boda de 300 invitados te pide mínimo nueve meses de anticipación".

Además de la presencia de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, la lista de convocados de alto perfil incluye a Susana Giménez, quien habría sido la encargada de dar a conocer públicamente la fecha. Para cuidar cada detalle de la intimidad, la pareja dispondrá de un fuerte operativo de seguridad que impedirá a los asistentes registrar imágenes de la celebración. "Sin teléfonos, sin celulares, sin posibilidad de registro", cerraron, comparando la modalidad con la utilizada en el segundo casamiento de Wanda Nara.