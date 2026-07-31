Así es el living minimalista de la casa de Morena Beltrán y Lucas Blondel

Morena Beltrán y Lucas Blondel decidieron compartir con sus seguidores imágenes de la convivencia en su hogar. El foco de las publicaciones estuvo puesto en el diseño del living un espacio donde predomina la madera y una paleta de colores neutros para generar calidez. Este rincón de la casa destaca por su estilo minimalista y la combinación de texturas naturales que captaron la atención en las redes sociales.

El mobiliario del sector principal incluye un mueble para la televisión en madera clara con líneas rectas. Detrás de esta pieza se observa una pared decorada con listones de madera en un tono más oscuro creando un contraste visual moderno. En el centro de la escena aparece un sofá de grandes dimensiones en color beige que funciona como nexo con el comedor.

En cuanto al mobiliario del comedor la pareja optó por una mesa redonda de madera junto a sillas con estructura de metal y asientos de fibras tejidas. La ambientación se completa con una lámpara colgante de materiales orgánicos y cortinas de lino blanco que van desde el techo hasta el piso.