Quedó formalmente inaugurado el imponente mural artístico diseñado para darle la bienvenida al papa León XIV en el marco de su inminente visita a la provincia de Córdoba.

La obra, ejecutada sobre una gigantesca pared de 16 metros de ancho por 12 metros de alto, se encuentra emplazada en el distribuidor El Tropezón, justo en la intersección de la avenida Colón y el anillo de Circunvalación.

Se trata de un punto estratégico e icónico del trazado urbano, ya que constituye el trayecto obligatorio por el que transitará el Pontífice tras su arribo, así como el acceso principal para los cientos de miles de peregrinos que se desplazarán hacia la Santa Misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

La intervención muralística fue concretada en apenas cuatro jornadas intensas de trabajo por los reconocidos artistas cordobeses Jael Airasca y Ariel Ocampo, tras un proceso previo de diseño conceptual, logística y acondicionamiento del soporte físico que requirió la aplicación de unos 80 litros de pintura.

La composición funciona como una cálida recepción visual que fusiona la fe con la identidad cultural local: en primer plano destaca la figura de León XIV extendiendo un saludo con un atardecer sobre las Altas Cumbres de fondo, acompañado por San José Gabriel del Rosario Brochero montado en su emblemática mula, como símbolo de compromiso social y labor comunitaria.

Un detalle distintivo de la obra es que el Santo Padre aparece envuelto en la réplica del poncho textil que le obsequiará la provincia de Córdoba, una pieza inspirada en el trabajo del tejendero Erick Rojas, perteneciente a la comunidad comechingón de Traslasierra, en homenaje a los saberes artesanales ancestrales.

Asimismo, la escena se integra armónicamente en su base con la flora y parquización circundante, intervenida especialmente por el área de Espacios Verdes de la empresa concesionaria Caminos de las Sierras.

A diferencia de sus producciones anteriores —donde solían distribuirse el lienzo por sectores—, Airasca y Ocampo pintaron juntos sobre la totalidad de la superficie, superponiendo pinceladas y unificando texturas en un trabajo colaborativo sin precedentes en sus trayectorias de dos años de labor conjunta.

"Fue la primera vez que pintamos así, uno al lado del otro sobre toda la pared. Dejamos el ego de lado y eso nos hizo crecer: cada uno aprendió del otro", afirmó Airasca, a lo que Ocampo añadió: "La colaboración fue la bandera de este proyecto. Nos nutrimos mutuamente, y esta obra es el fruto de todo lo que construimos en comunidad".

El nuevo trabajo forma parte del plan integral de intervención artística y puesta en valor de puentes y estructuras viales que lleva adelante la firma Caminos de las Sierras a lo largo del anillo de la avenida Circunvalación de la capital cordobesa.