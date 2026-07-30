Tras confirmarse el accidente aéreo más grave de la historia reciente de San Juan, organismos provinciales y nacionales coordinan un dispositivo de rescate para llegar al punto exacto donde cayó el helicóptero en Valle Fértil. La geografía del terreno condiciona las tareas de recuperación de los siete fallecidos.

Las unidades de soporte establecieron un campamento en el refugio del Camino del Arriero. En el sitio pernoctan miembros de Gendarmería Nacional, personal del Ministerio de Salud Pública y brigadas de contención. A las 4 de la madrugada de este jueves, personal de rescate, brigadistas y fuerzas de seguridad emprendieron la subida a pie durante 90 minutos para alcanzar el área del siniestro al amanecer.

En el sitio del impacto intervienen peritos de Criminalística y especialistas de la Administración Nacional de Aviación Civil junto a la Junta de Seguridad en el Transporte, bajo la órbita de la Justicia Federal que encabeza el fiscal Francisco Maldonado. Los técnicos ejecutan mediciones y la recolección de pruebas necesarias para determinar los motivos del hecho.

Una vez concluidas las pericias, los rescatistas trasladarán manualmente los cuerpos en camillas hacia el campamento base. Desde ese punto, el transporte se completará por vía terrestre hacia la morgue judicial de la ciudad de San Juan.

Cómo fue la tragedia

El hecho se produjo el miércoles 29 de julio de 2026. La aeronave privada, contratada por la Agencia Federal de Emergencias, formaba parte de la tercera etapa de una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego orientada al combate de incendios forestales.

Entre los fallecidos figuran el Comisario General Rubén Castro, Jefe de Bomberos de San Juan; el Comisario Inspector Jorge Carbajal, Segundo Jefe de Bomberos; Carlos Heredia, Director de Protección Civil provincial; y el Comisario General Germán Videla, Subjefe de la Policía de San Juan. Completan la nómina el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

El Gobierno de San Juan manifestó condolencias a los familiares de los allegados. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, remarcó que "los equipos de contención psicológica ya asisten a los familiares de los fallecidos" y agregó que "el Gobierno provincial puso todos los recursos a disposición para los honores y funerales que decida realizar cada una de las familias".