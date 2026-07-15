Así es la marca premium de diseño infantil de Mandinha y Dibu Martínez

Mientras el arquero de la selección argentina atajaba y lograba consagrarse a nivel global, su esposa desarrollaba un emprendimiento propio que pisa fuerte en el mercado europeo. Mandinha Martínez, especialista en diseño de interiores, creó una marca infantil que une estética y seguridad, convirtiéndose en una alternativa de categoría elegida por el público británico.

El proyecto nació en 2014 bajo el nombre de "MiSueños KIDS", una firma enfocada en el diseño de dormitorios y espacios de recreación para menores. Desde la capital inglesa, la empresa fabrica muebles y elementos decorativos adaptados a cada edad, cumpliendo rigurosos estándares de seguridad.

El servicio contempla el asesoramiento a medida, la instalación en el domicilio, la asistencia posterior y el traslado del mobiliario. Con los años, la propuesta sumó indumentaria, juguetes y accesorios para acompañar el crecimiento de los niños.

La repercusión de la marca permitió la apertura de dos tiendas físicas, ubicadas en Londres y en el centro comercial Battlers Green Farm en Watford. En el plano familiar, la historia entre la diseñadora y el futbolista comenzó en la capital británica, cuando él daba sus primeros pasos deportivos y ella se desempeñaba en el restorán de su familia.

Iniciaron su relación en 2013, contrajeron matrimonio en 2017 y son padres de Santiago y Ava. Además, el deportista le dedicó un tierno mensaje a su hijo Santino por su cumpleaños expresándole "Nunca cambies". Esta armonía entre la carrera de "Dibu" y la actividad empresarial de Mandinha consolidó un proyecto independiente en una plaza sumamente competitiva.