Así está el historial entre Argentina e Inglaterra antes de la semifinal mundialista

La Selección Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026. El encuentro reeditará uno de los clásicos más emblemáticos de la historia del fútbol, una rivalidad que lleva décadas y que tuvo capítulos inolvidables en las Copas del Mundo.

En los Mundiales, ambos seleccionados se enfrentaron cinco veces. El balance favorece a Inglaterra, con tres victorias, mientras que Argentina ganó una vez y otro partido terminó empatado, aunque los ingleses avanzaron por penales.

El partido que marcó la historia

El antecedente más recordado es el de los cuartos de final del Mundial de México 1986. Aquel 22 de junio, la Albiceleste se impuso 2-1 con dos goles de Diego Maradona: el primero pasó a la historia como la "Mano de Dios", mientras que el segundo fue elegido por la FIFA como el Mejor Gol del Siglo. Gary Lineker descontó para los europeos.

Sin embargo, el origen de la rivalidad se remonta al Mundial de Inglaterra 1966, cuando el conjunto local eliminó a Argentina por 1-0 en cuartos de final. Ese encuentro quedó marcado por la polémica expulsión del capitán Antonio Rattín y por las declaraciones posteriores del entrenador inglés Alf Ramsey, quien calificó a los futbolistas argentinos como "animals".

El último enfrentamiento mundialista se produjo en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra ganó 1-0 con un gol de penal de David Beckham.

El historial en los Mundiales

Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina.

Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina.

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra.

Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra (Inglaterra avanzó por penales).

Corea-Japón 2002: Inglaterra 1-0 Argentina.

Cómo está el historial general

Contando amistosos y Copas del Mundo, ambos seleccionados se enfrentaron 14 veces.

Inglaterra ganó 6 partidos.

Argentina ganó 3 encuentros.

Empataron en 5 oportunidades.

Más allá de las estadísticas, el duelo entre argentinos e ingleses trasciende los números. Cada enfrentamiento suma un nuevo capítulo a una rivalidad cargada de historia, emociones y recuerdos imborrables. Este miércoles, en Atlanta, ambos volverán a jugarse mucho más que un lugar en la final del Mundial 2026.