La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 está más abierta que nunca y tiene a tres de las máximas estrellas del fútbol mundial como protagonistas: Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

A medida que avanza la Copa del Mundo y se definen los clasificados a las rondas eliminatorias, los goleadores comienzan a marcar diferencias en una competencia que promete mantenerse pareja hasta las últimas instancias del torneo.

Entre los máximos artilleros aparece Messi, quien a sus 39 años sigue siendo determinante para la Selección argentina. El capitán albiceleste viene de una destacada actuación frente a Austria y continúa alimentando su legado con goles y asistencias en una nueva cita mundialista.

También figura en los primeros puestos el noruego Erling Haaland, principal figura de su selección y uno de los delanteros más temidos del planeta. Su potencia física y capacidad de definición lo mantienen como un serio candidato a quedarse con el premio individual.

Otro de los nombres destacados es el francés Kylian Mbappé, quien volvió a demostrar su jerarquía en el Mundial y continúa siendo una de las grandes amenazas ofensivas de Francia. Su velocidad y efectividad frente al arco lo posicionan nuevamente entre los máximos goleadores del certamen.

La tabla de artilleros muestra además a otros futbolistas que se mantienen en la pelea y podrían aprovechar las fases eliminatorias para escalar posiciones. Como ocurre en cada Copa del Mundo, los partidos decisivos suelen ser determinantes para definir quién termina como máximo goleador.

Además del prestigio personal, la Bota de Oro representa uno de los reconocimientos más importantes que entrega la FIFA durante el torneo, reservado para el jugador que finaliza la competencia con mayor cantidad de goles convertidos.

Con Argentina, Francia y otras selecciones candidatas todavía en carrera, la disputa entre Messi, Haaland y Mbappé promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la recta final del Mundial 2026.