La fase de grupos del Mundial 2026 disputará este sábado su última jornada y terminará de conformar el cuadro de los 16avos de final. A partir del domingo y hasta el viernes 3 de julio se jugarán los cruces de eliminación directa, pero antes deberán definirse los ocho lugares reservados para los mejores terceros de la competencia.

La actividad de este sábado corresponde a los grupos J, K y L. En la zona J se enfrentarán Argentina y Jordania, mientras que Argelia jugará frente a Austria. En el Grupo K será el turno de Colombia ante Portugal y de República Democrática del Congo contra Uzbekistán. En tanto, el Grupo L tendrá los encuentros entre Inglaterra y Panamá, y Croacia frente a Ghana.

Los resultados de esos partidos serán determinantes para ordenar la tabla de los mejores terceros, ya que varios seleccionados aún mantienen posibilidades de avanzar a la siguiente instancia. Algunos dependen exclusivamente de una victoria, mientras que otros deberán esperar una combinación favorable de resultados.

Hasta el inicio de la última jornada, la clasificación parcial de los mejores terceros —de los cuales avanzarán los ocho mejores— es la siguiente:

Suecia: 4 puntos (diferencia de gol 0).

Ecuador: 4 puntos (0).

Bosnia-Herzegovina: 4 puntos (-1).

Paraguay: 4 puntos (-2).

Senegal: 3 puntos (+2).

Irán: 3 puntos (0).

Croacia: 3 puntos (-1), con un partido pendiente.

Corea del Sur: 3 puntos (-1).

Argelia: 3 puntos (-2), con un partido pendiente.

Escocia: 3 puntos (-3).

Uruguay: 2 puntos (-1).

República Democrática del Congo: 1 punto (-1), con un partido pendiente.

Entre los equipos que todavía tienen todo por definir aparece Croacia, que enfrentará a Ghana en un duelo clave. El seleccionado croata buscará una victoria que le permita asegurarse un lugar en la próxima ronda, mientras que Ghana también puede terminar ocupando un puesto entre los mejores terceros, dependiendo del resultado y de lo que ocurra en los demás grupos.

Argelia también afrontará un compromiso decisivo frente a Austria. Ambos seleccionados llegan con posibilidades concretas de clasificación y el resultado podría modificar por completo la tabla de los mejores terceros.

Por su parte, República Democrática del Congo disputará su última oportunidad frente a Uzbekistán. El conjunto africano necesita sumar un triunfo y esperar otros resultados para mantener vivas sus aspiraciones de clasificarse, mientras que otras selecciones ya quedaron obligadas a depender exclusivamente de combinaciones externas.

El Mundial 2026 estrenó un formato ampliado con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. De cada zona avanzan los dos primeros, a los que se suman los ocho mejores terceros, completando un cuadro de 32 equipos que disputarán los 16avos de final.

Para establecer qué terceros continúan en el torneo, la FIFA aplica una serie de criterios de desempate. El primero es la cantidad de puntos obtenidos; en caso de igualdad, se recurre a la diferencia de gol y luego a la cantidad de goles convertidos. Si la paridad persiste, se utiliza el criterio de fair play, que contempla las sanciones disciplinarias recibidas por cada selección. Como última instancia, el organismo rector del fútbol mundial utiliza el ranking FIFA para resolver cualquier igualdad restante.