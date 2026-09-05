La octava fecha del Torneo Clausura comenzó con partidos determinantes para el futuro deportivo de varios equipos comprometidos. Estudiantes de Río Cuarto sufrió una durísima derrota como local al caer por 2 a 0 frente a Sarmiento de Junín. Este resultado adverso complica severamente al conjunto cordobés en su agónica lucha por mantenerse en la máxima categoría del deporte nacional.

La jornada inaugural del fin de semana continuó con dos empates muy disputados que movieron las posiciones generales. Belgrano y Huracán no se sacaron mayores ventajas tras igualar 1 a 1 en un intenso encuentro disputado en la provincia de Córdoba. Por su parte, Platense y Deportivo Riestra repitieron ese mismo marcador exacto durante su cruce en el estadio de Vicente López.

Respecto a la clasificación de los torneos continentales, Belgrano ya tiene garantizado su ansiado lugar en la próxima edición de la Libertadores. El equipo cordobés ingresó al certamen más importante de América gracias a su reciente consagración. El resto de las valiosas plazas serán destinadas al ganador del Clausura, al campeón de la Copa Argentina y a los tres mejores ubicados de la general.

La Tabla Anual marca hoy la clasificación directa a la máxima cita para Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield. En tanto, la Copa Sudamericana otorgará boletos internacionales desde el cuarto hasta el noveno puesto de la tabla acumulada. Boca, Rosario Central, Estudiantes, Gimnasia, Instituto y River Plate ocupan actualmente esos deseados lugares de privilegio.

El cronograma completo de un fin de semana clave

La frenética actividad continuará el sábado con una agenda cargada de cinco encuentros fundamentales. Aldosivi abrirá el telón desde las 13.30 frente a Banfield con la obligación absoluta de sumar una victoria en su estadio. El equipo marplatense atraviesa una profunda crisis deportiva siendo el único que todavía no ganó en el actual certamen.

Unas horas más tarde, Gimnasia de La Plata recibirá a Tigre buscando afianzarse de una vez por todas en los puestos de clasificación internacional. Desde las 16.30, Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza con el claro objetivo de alcanzar a Vélez en la general. Luego San Lorenzo enfrentará a Talleres mientras la dirigencia azulgrana analiza el posible regreso del técnico Ruben Darío Insua.

El cierre de la cartelera sabatina tendrá a Vélez Sarsfield como el gran protagonista de la noche en el barrio de Liniers. El Fortín recibirá a Estudiantes de La Plata en un cruce verdaderamente clave por los primeros puestos de la zona alta. Ambos elencos necesitan sumar la mayor cantidad de puntos posibles para consolidar sus respectivos boletos hacia los campeonatos continentales.

El clásico rosarino y la dura lucha por no caer

El día domingo ofrecerá el plato más fuerte de la fecha con la disputa del siempre atrapante y pasional clásico rosarino. Rosario Central y Newell's Old Boys paralizarán la ciudad cuando se midan desde las 14.45 en el colmado Gigante de Arroyito. Posteriormente será el turno de los trascendentales duelos protagonizados por Central Córdoba ante Independiente y Lanús frente a Defensa y Justicia.

River Plate saltará al campo de juego del imponente estadio Monumental a partir de las 19.15 de la tarde. El conjunto millonario recibirá a Independiente Rivadavia con el gran envión anímico que significó su reciente triunfo ante Banfield. La extensa jornada dominical bajará definitivamente su persiana deportiva con el prometedor partido que animarán Racing y Atlético Tucumán.

La octava fecha del calendario concluirá el día lunes con dos vibrantes choques que impactarán directamente en ambas tablas oficiales. Barracas Central jugará un partido durísimo ante Argentinos Juniors desde las 19, mientras que Unión se cruzará con Instituto a partir de las 21.15. Estos encuentros definirán el cierre de un fin de semana absolutamente vital para las aspiraciones a futuro de todos los planteles.

En la parte más baja y preocupante de la clasificación anual, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi aparecen como los equipos más comprometidos. Sin embargo, hay un nutrido grupo de clubes que permanece cerca del peligro y ya no tiene margen para cometer errores. Deportivo Riestra, Central Córdoba, Atlético Tucumán, Platense, Banfield y Newell's buscan oxígeno urgente para alejarse cuanto antes del temido descenso.