Así estará el tiempo en San Juan este domingo 1 de noviembre

San Juan tendrá un domingo con temperaturas cálidas y condiciones variables durante el 1 de noviembre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico anticipa chaparrones durante la madrugada, una tarde con tormentas aisladas y una temperatura máxima de 29 grados.

La jornada comenzará con una mínima de 15 grados y viento del sector sur, mientras que por la tarde se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 23 grados.

Cómo estará el tiempo durante el domingo

De acuerdo con el informe del SMN, durante la madrugada se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura será de 15 grados y el viento del sur tendrá velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la mañana, las condiciones mejorarán y el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 19 grados. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%, y el viento del sudeste soplará entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para la tarde, el organismo nacional pronostica una máxima de 29 grados y tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento será del sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 23 grados. El viento cambiará al sector sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El pronóstico extendido para San Juan

El inicio de la semana tendrá temperaturas máximas cercanas a los 28 grados, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Para el lunes se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 28, mientras que el martes se repetirán esos valores.

El miércoles tendrá un descenso de la temperatura máxima, que llegará a los 25 grados, con una mínima prevista de 15. En tanto, para el jueves se anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 29.

El viernes, por su parte, la temperatura oscilará entre los 15 y los 26 grados. De esta manera, el pronóstico anticipa una semana con temperaturas máximas de entre 25 y 29 grados en San Juan.