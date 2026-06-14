Así estará el tiempo en San Juan este domingo 14 de junio

Los sanjuaninos tendrán este domingo una jornada marcada por las bajas temperaturas durante las primeras horas del día y condiciones estables a lo largo de toda la jornada. Según el pronóstico meteorológico, la temperatura mínima será de 4 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados.

El informe del SMN destaca que la mañana comenzará con presencia de neblina, una condición que podría reducir la visibilidad en distintos sectores de la provincia. Además, el registro térmico se ubicará en torno a los 4 grados, convirtiéndose en uno de los momentos más fríos del día.

Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán y durante la tarde se espera un cielo parcialmente nublado. La temperatura llegará a los 14 grados, ofreciendo un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 8 grados, manteniendo el ambiente frío característico de la temporada invernal.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada. Por la mañana predominará del sector noroeste, mientras que por la tarde rotará al norte y durante la noche llegará desde el sudoeste.

Otro dato destacado es que no se esperan precipitaciones en ningún momento del día. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, por lo que el domingo transcurrirá con tiempo estable y sin fenómenos significativos.

De esta manera, San Juan tendrá un cierre de fin de semana con temperaturas frescas, neblina matinal y cielo parcialmente nublado, en una jornada típica de invierno en la provincia.