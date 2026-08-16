Así estará el tiempo en San Juan este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto, San Juan tendrá una jornada fría y con probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados.

El panorama será inestable durante buena parte del día, por lo que se recomienda salir con abrigo y tener en cuenta la posibilidad de lluvias.

Mañana, la mayor probabilidad de lluvias

Durante la mañana, la temperatura rondará los 7 grados y el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, el porcentaje más elevado de toda la jornada.

El viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá durante la tarde y la noche

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 15 grados, aunque continuará la posibilidad de lluvias, con una probabilidad estimada de entre 10% y 40%.

Para la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 11 grados y se mantendrá la chance de precipitaciones en el mismo rango, entre 10% y 40%.

El viento continuará soplando desde el sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante los distintos períodos del día.

De esta manera, San Juan tendrá un domingo marcado por las bajas temperaturas, cielo inestable y posibilidad de lluvias, en una jornada en la que la máxima no superará los 15 grados.