Así estará el tiempo en San Juan este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, San Juan tendrá una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Durante las primeras horas del día, la temperatura será de 17° en la madrugada y descenderá hasta los 15° durante la mañana. El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del noreste durante la madrugada y del norte durante la mañana.

Tormentas fuertes durante la tarde

El panorama cambiará durante la tarde, cuando el SMN prevé tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. En ese período se alcanzará la máxima prevista de 25°, mientras que el viento soplará desde el sudoeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Además, durante la tarde se esperan ráfagas de entre 51 y 59 km/h. El cambio en las condiciones marcará la segunda parte de la jornada en San Juan.

La noche continuará con tormentas

Para la noche, el pronóstico mantiene la posibilidad de tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura descenderá hasta los 18° y el viento tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Durante las últimas horas del domingo, la dirección predominante del viento será del oeste y las ráfagas podrían alcanzar nuevamente entre 51 y 59 km/h. De esta manera, la jornada tendrá un cambio marcado entre la mañana mayormente nublada y la tarde y noche con tormentas fuertes.