Así estará el tiempo en San Juan este domingo 25 de octubre

El tiempo en San Juan para este domingo 25 de octubre estará marcado por temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 22 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada tendrá cielo parcialmente nublado durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde estará mayormente nublado.

Cómo estará el tiempo durante la mañana

Durante las primeras horas del domingo, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura de 4 grados. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de precipitaciones será del 0%.

El pronóstico para la tarde en San Juan

Para la tarde, el organismo nacional anticipa una temperatura máxima de 22 grados, con cielo mayormente nublado. El viento cambiará al sector sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y no se esperan precipitaciones.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Hacia la noche, las condiciones previstas indican cielo parcialmente nublado y una temperatura de 17 grados. El viento soplará desde el este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, y la probabilidad de lluvias continuará en el 0%.

El pronóstico extendido para los próximos días

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, el lunes tendrá una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25. Para el martes, se esperan 12 grados de mínima y 23 de máxima, mientras que el miércoles las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 25 grados.

En tanto, para el jueves el organismo prevé una mínima de 14 grados y una máxima de 20. De esta manera, el pronóstico oficial anticipa temperaturas máximas de entre 20 y 25 grados durante los próximos días.