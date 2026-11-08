Así estará el tiempo en San Juan este domingo 8 de noviembre

San Juan tendrá un domingo 8 de noviembre con condiciones climáticas agradables y una temperatura máxima de 27 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó una mínima de 13 grados y una jornada sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la madrugada se espera una temperatura de 15 grados y cielo despejado, mientras que por la mañana el termómetro descenderá hasta los 13 grados, también con cielo despejado. En ambos períodos, el viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la madrugada y de 13 a 22 kilómetros por hora por la mañana.

Así estará el tiempo durante la tarde y la noche

Para la tarde, el SMN prevé una máxima de 27 grados, con cielo algo nublado y viento del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora. En tanto, durante la noche la temperatura rondará los 23 grados y el cielo estará ligeramente nublado.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante las cuatro franjas horarias, por lo que no se esperan lluvias para este domingo. El viento predominará del sector noreste durante la tarde y la noche.

El pronóstico extendido para San Juan

El pronóstico para los próximos días anticipa un aumento progresivo de las temperaturas, con máximas que podrían superar los 30 grados desde el lunes.

Lunes: mínima de 15° y máxima de 31°.

Martes: mínima de 18° y máxima de 29°.

Miércoles: mínima de 18° y máxima de 33°.

Jueves: mínima de 19° y máxima de 37°.

Viernes: mínima de 26° y máxima de 34°.

De esta manera, el jueves será el día más caluroso del período previsto, con una máxima de 37 grados en la provincia.