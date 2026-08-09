Así estará el tiempo en San Juan este domingo 9 de agosto

San Juan tendrá un domingo marcado por el frío y el viento, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este 9 de agosto se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los -2° y los 12°.

Durante las primeras horas del día se registrará la temperatura más baja de la jornada. La mínima fue de -2°, con cielo parcialmente nublado y viento del sector este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Con el correr de las horas, las condiciones meteorológicas presentarán algunos cambios. Durante la tarde, la temperatura alcanzará el máximo de 12°, aunque el viento será uno de los principales protagonistas. Según el SMN, soplará desde el sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Ráfagas de hasta 50 km/h

El dato que se destaca para la tarde y la noche es la presencia de ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que se espera una jornada ventosa en distintos sectores de la provincia.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 7°, mientras que el cielo continuará parcialmente nublado. El viento seguirá soplando desde el sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían mantenerse entre los 42 y 50 km/h.

En cuanto a las lluvias, el pronóstico no contempla precipitaciones para ninguna de las franjas horarias. La probabilidad se mantiene en 0% durante la mañana, la tarde y la noche.

De esta manera, los sanjuaninos tendrán un domingo frío, parcialmente nublado y con viento, con temperaturas bajas durante las primeras horas y una máxima que apenas alcanzará los 12°.