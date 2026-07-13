Así estará el tiempo en San Juan este lunes 13 de julio

San Juan iniciará la semana con condiciones estables y un leve ascenso de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 13 de julio se espera una jornada sin lluvias, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

La temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C, ofreciendo una tarde más templada en comparación con jornadas anteriores. Durante la madrugada el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 7°C y viento del noreste de entre 7 y 12 km/h.

Además, por la mañana, el termómetro marcará la mínima de 6°C. El cielo estará mayormente nublado y el viento rotará al norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Mientras que en la tarde, el ambiente se tornará más agradable gracias al ascenso de la temperatura hasta los 17°C. Continuará el cielo mayormente nublado y persistirá el viento norte con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado, con una temperatura estimada de 15°C y viento del norte en el mismo rango de intensidad.

El SMN no prevé probabilidad de precipitaciones para ninguna franja del día, por lo que será una jornada ideal para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda salir con abrigo durante las primeras horas debido al frío matinal.

Con este panorama, San Juan tendrá un lunes de invierno con tiempo estable, temperaturas agradables por la tarde y condiciones favorables para el inicio de la semana.