Así estará el tiempo en San Juan este lunes 3 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un lunes 3 de agosto con tiempo estable en San Juan. La jornada tendrá una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 8°C.

El pronóstico no prevé lluvias durante todo el día. El cielo se presentará entre algo nublado y parcialmente nublado desde la madrugada hasta la noche.

Durante la madrugada, la temperatura será de 10°C y soplará viento del sur entre 13 y 22 km/h. El cielo permanecerá algo nublado en las primeras horas de la jornada.

La mañana será el momento más fresco del día, con una mínima de 8°C. Además, el viento del sur aumentará su intensidad, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, el termómetro llegará a los 19°C y el cielo continuará parcialmente nublado. El viento disminuirá su intensidad y se mantendrá entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 14°C y las condiciones seguirán siendo estables. El viento soplará del sector sur entre 7 y 12 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.

Con este panorama, el lunes ofrecerá condiciones favorables para realizar actividades al aire libre. Solo se recomienda tomar precauciones durante la mañana debido a las ráfagas de viento pronosticadas por el SMN.