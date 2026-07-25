Así estará el tiempo en San Juan este sábado 25 de julio

Los sanjuaninos deberán prepararse para una jornada fresca este sábado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y los 16 grados, según el pronóstico informado el Servicio Meteorológico Nacional.

El ente expuso que durante la madrugada, se espera el momento más frío del día, con una mínima de 3 grados y cielo con posibilidad de lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones estará entre el 10% y el 40%. El viento será del sector oeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán y el cielo se presentará parcialmente nublado. La temperatura alcanzará los 16 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el oeste, también con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la noche, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado y que la temperatura descienda hasta los 12 grados. El viento cambiará al sector sur y tendrá una intensidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de lluvias será nula durante la tarde y la noche. Así, la jornada tendrá un inicio frío y con alguna posibilidad de precipitaciones, mientras que las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse durante el resto del sábado.