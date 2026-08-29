Así estará el tiempo en San Juan este sábado 29 de agosto

San Juan tendrá este sábado 29 de agosto una jornada con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 6 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

El viento soplará desde el sector sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora, por lo que las primeras horas del día se presentarán tranquilas y frescas.

La máxima llegará a los 21 grados

Con el avance de la jornada, la temperatura comenzará a subir y durante la tarde alcanzará una máxima de 21 grados.

El cielo continuará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%.

El viento cambiará hacia el sector este y tendrá velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas previstas.

Una noche templada

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 16 grados, mientras que las condiciones del cielo se mantendrán parcialmente nubladas.

La probabilidad de lluvias seguirá siendo baja y el viento continuará soplando desde el este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De esta manera, San Juan transitará un sábado con una importante amplitud térmica, una mañana fresca y una tarde agradable, con 21 grados como temperatura máxima y sin lluvias significativas en el pronóstico.