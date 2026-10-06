Lionel Messi será titular este martes a las 20 ante Benín, en el estadio Monumental, en el último partido del capitán con la Selección argentina. Lionel Scaloni ya tiene en mente una posible formación para el amistoso que cerrará la ventana FIFA.

El entrenador no realizó una práctica formal de fútbol en el último entrenamiento, por lo que todavía no confirmó oficialmente el equipo. Sin embargo, el once que maneja el cuerpo técnico tendría a Messi desde el inicio junto a varios de los principales referentes de la Albiceleste.

El equipo que prepara Scaloni

La probable formación de Argentina para enfrentar a Benín estaría integrada por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La presencia de Messi será el principal atractivo del encuentro. El rosarino disputará su partido número 208 con la camiseta argentina, después de haber anunciado su retiro del seleccionado.

Scaloni también contará nuevamente con De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no participaron de los amistosos anteriores de esta ventana FIFA. El mediocampista del Atlético de Madrid volverá a compartir cancha con Messi en una jornada cargada de simbolismo.

El último partido del capitán

Argentina llega al encuentro después de golear 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso. El duelo ante Benín será el tercero y último compromiso de esta ventana internacional.

Para Messi, en cambio, será mucho más que un amistoso. El capitán cerrará una etapa de más de dos décadas con la Selección, en la que disputó 207 partidos y convirtió 125 goles.

La despedida también tendrá a varios excompañeros en las tribunas del Monumental. Ángel Di María, Leandro Paredes, Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa fueron incluidos entre los invitados para acompañar al rosarino.

Messi, titular ante Benín

El partido también marcará la despedida de Nicolás Otamendi, otro de los referentes de la generación campeona del mundo. El defensor formaría desde el comienzo junto a Cristian Romero.

Si finalmente se confirma el equipo que analiza Scaloni, Messi compartirá el ataque con Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Así, el capitán tendrá su última aparición con Argentina rodeado por varios de los futbolistas que formaron parte de la etapa más exitosa de la historia reciente del seleccionado.