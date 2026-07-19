Así formará España para jugar la final del Mundial contra Argentina

La final de la Copa Mundial 2026 ya conoce la estrategia inicial de España para buscar la gloria. El entrenador Luis de la Fuente decidió apostar por la continuidad y repetirá el mismo equipo titular que viene de eliminar a Francia en las semifinales del torneo. La Roja se apoya en una estructura lógica y confiable que demostró un funcionamiento en constante crecimiento a lo largo de la competencia.

La gran preocupación del cuerpo técnico español durante la semana previa estuvo enfocada en la recuperación física de dos piezas fundamentales como Pedro Porro y Lamine Yamal. El lateral derecho, autor de uno de los tantos ante el seleccionado francés, encendió las alarmas al salir con calambres en el último encuentro, mientras que el joven delantero realizó trabajos diferenciados a mitad de semana. Sin embargo, ambos futbolistas se integraron a la par del grupo en la última práctica y se consolidaron dentro de la alineación titular.

De esta manera, la ofensiva estará liderada por Yamal como principal arma de ataque, compartiendo el frente junto a Mikel Oyarzabal, actual goleador del equipo, y Álex Baena. En el mediocampo, la jerarquía se mantiene con la fórmula que convenció plenamente al director técnico tras la salida de Pedri. El volante comenzó el torneo como estandarte pero deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes por tercer partido consecutivo, ya que Fabián Ruíz aportó el equilibrio necesario junto a Rodri y Dani Olmo.

Con la base consolidada y la táctica definida, España intentará arrebatarle el título al conjunto de Argentina saliendo a la cancha con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.