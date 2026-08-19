Así formará River Plate ante Independiente Santa Fe este miércoles

River visitará este miércoles a Independiente Santa Fe, desde las 21:30, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet deberá realizar al menos tres modificaciones respecto del equipo que venció 2-0 a Argentinos Juniors.

Las bajas de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña obligaron al entrenador a buscar alternativas en defensa. Ninguno de los reemplazantes naturales, Giovanni González y Francisco Ortega, está inscripto para esta instancia de la competencia.

Martínez Quarta, una solución inesperada

La alternativa que más fuerza tomó en los últimos entrenamientos es la de Lucas Martínez Quarta como lateral derecho.

El defensor central pasaría a ocupar la posición de Montiel, mientras que Lautaro Rivero se movería al sector izquierdo de la zaga y el juvenil Facundo González ocuparía el lateral izquierdo.

La otra posibilidad que analiza Coudet es hacer debutar a Ángel Susano como lateral derecho, mantener a Martínez Quarta y Nicolás Otamendi como centrales y utilizar nuevamente a Rivero como lateral izquierdo. Sin embargo, la primera opción es la que tiene mayores posibilidades de concretarse.

Borré vuelve a la titularidad

Otro de los cambios será el ingreso de Rafael Santos Borré por Lucas Beltrán. El delantero surgido de las inferiores no fue incluido en la lista para los octavos de final y no viajó a Colombia.

En el mediocampo y el resto del ataque, Coudet mantendría la base que derrotó a Argentinos Juniors. La principal duda está en Thiago Almada, quien podría dejar su lugar a Tomás Galván debido al desgaste acumulado.

La probable formación es: Santiago Beltrán; Martínez Quarta, Otamendi, Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Almada o Galván; y Santos Borré.