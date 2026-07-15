Así formaría Inglaterra para el duelo decisivo ante Argentina en Atlanta

Inglaterra ultima detalles para el esperado cruce frente a la Selección Argentina, este miércoles desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026. El entrenador Thomas Tuchel mantiene algunas dudas físicas en su plantel, aunque todo indica que apostará por la misma base que derrotó 2-1 a Noruega en los cuartos de final.

La principal baja confirmada es la del defensor Jarell Quansah, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado en los octavos de final. A esa ausencia se suma la de Jordan Henderson, que continúa recuperándose de una operación en su muñeca izquierda y trabajó de manera diferenciada durante la última práctica.

La defensa, la principal incógnita

Con Quansah fuera de la convocatoria, la mayor duda pasa por el lateral derecho. Ezri Konsa ocupó esa posición frente a Noruega, pero Reece James, ya recuperado de una lesión muscular, y Djed Spence también pelean por un lugar entre los titulares.

El cuerpo técnico inglés además sigue de cerca la evolución de varios futbolistas que terminaron con molestias en el último compromiso. Declan Rice, quien atravesó un cuadro viral durante el torneo, llegaría sin inconvenientes, al igual que Marc Guéhi, Konsa y Nico O'Reilly, que presentan diferentes molestias físicas pero estarían disponibles.

Saka vuelve y Bellingham llega sin problemas

Otra de las buenas noticias para Tuchel es la recuperación de Bukayo Saka, quien dejó atrás sus problemas físicos y tiene grandes posibilidades de regresar al equipo titular. En caso de que no llegue en óptimas condiciones, Morgan Rogers aparece como la principal alternativa.

Por su parte, Jude Bellingham también encendió las alarmas tras finalizar con molestias el encuentro de cuartos de final, aunque desde el cuerpo técnico transmitieron tranquilidad y todo indica que será titular frente a la Albiceleste.

La probable formación de Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka o Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Con figuras de jerarquía y algunas incógnitas por resolver, Inglaterra buscará dar un nuevo paso hacia el título, mientras Argentina intentará meterse en una nueva final del Mundial en un duelo que promete ser de alto voltaje.