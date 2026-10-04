Así fue como el Chato Prada descubrió a Lourdes Sánchez siéndole infiel

El Chato Prada y Lourdes Sánchez atraviesan el momento más complejo de su historia sentimental tras confirmarse el fin de su vínculo tras más de una década. La bailarina fue descubierta por el productor en medio de un romance con Francisco Liotta Hernández, un joven de 27 años, es decir, 29 años menor que él. La noticia reavivó anteriores crisis de la pareja y confirmó los trascendidos que circulaban desde mayo de 2025 sobre un distanciamiento definitivo.

"Hace un par de meses que está saliendo con él, lo descubrió ahora hace un tiempito", contaron en la televisión respecto a la forma en que la pareja de la bailarina se enteró de la relación paralela. Este nuevo episodio sumó un antecedente que data de un viaje que la correntina realizó a México tiempo atrás.

En aquel destino internacional, la artista conoció a Ramón Vegas durante una campaña publicitaria de hoteles en Tulum. La conexión entre ambos fue inmediata y derivó en un vínculo sentimental estrecho fuera del país.

"A Lourdes la contrata un señor, que no es el amante, para que ella haga publicidad de unos hoteles y de unas inversiones en Tulum, México. Ella va, como muchas otras famosas, pero se enamora de los dueños de unos de los hoteles, del hotel Umi Tulum", expresaron al detallar el primer romance encubierto. El empresario incluso tomó la decisión de terminar su noviazgo de ese momento para formalizar la unión.

"Él también se enamora de ella y deja a la novia que tenía en ese momento para irse con Lourdes. Se enamoran fuerte. Tan fuerte se enamoran que él le propone hacer una boda Maya en una playa paradisiaca de Tulum. La boda fue el 27 de abril de 2024", revelaron sobre aquel viaje. Las apariciones públicas en el exterior eran constantes durante cada estadía.

"Ella, cuando viajaba, se mostraba públicamente con él. Lo sabía todo el mundo, por eso hay tanta gente que me lo contó. Iban a lugares públicos, andaban de la mano en el exterior. También se vieron en Argentina, porque él viajó a visitarla", indicaron sobre los encuentros que mantuvieron en ambos países. Finalmente, esa historia concluyó y el empresario dejó ver su descontento tras la interrupción del vínculo.

"Me dijo: 'No puedo perder más tiempo con esto, saquen lo que quieran, a mí no me importa'. En un momento me dijo que siga feliz con su familia, como medio despechado. Sospechaba mucho que ella me hubiera pasado la información", concluyeron sobre el desenlace de aquel antecedente que antecedió al actual distanciamiento.