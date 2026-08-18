La noche del lunes, Nadia Beller fue atacada a balazos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y permitió reconstruir cómo actuaron los agresores.

Según las imágenes y la información difundida por la Policía, dos hombres vestidos como repartidores de delivery, con cascos y chalecos, llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Se acercaron hasta donde estaba Beller y, en cuestión de segundos, uno de ellos sacó un arma y le disparó tres veces a quemarropa.

La mujer cayó al suelo tras los disparos. Mientras permanecía herida, el segundo atacante se acercó y le robó la cartera y el teléfono celular. Luego, ambos escaparon del lugar. Según la investigación, tuvieron que utilizar otra motocicleta para la fuga, después de abandonar o tener inconvenientes con el vehículo en el que habían llegado.

Beller fue trasladada a una clínica

Tras el ataque, personas que se encontraban en el lugar auxiliaron a la mujer y solicitaron una ambulancia. Beller fue trasladada a una clínica de Santa Cruz, donde recibió atención médica.

La víctima es abogada y activista política. Los disparos impactaron en distintas partes de su cuerpo y, según reportes difundidos durante las primeras horas de la investigación, debió ser sometida a una intervención médica. Su estado permanecía bajo evaluación y con diagnóstico reservado.

Detuvieron a Fernando Cerimedo

Horas después del ataque, la Policía boliviana detuvo a Fernando Cerimedo en el aeropuerto internacional Viru Viru, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

Cerimedo, consultor político argentino y exasesor de Javier Milei, es señalado como expareja de Beller. La Policía investiga si tuvo alguna participación en el ataque y maneja distintas hipótesis sobre el móvil.

El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó que Cerimedo quedó bajo investigación para determinar si existe algún vínculo con el ataque. Hasta el momento, su responsabilidad no fue determinada judicialmente.

La investigación busca ahora identificar a los dos atacantes y determinar quién organizó el episodio y cuál fue el motivo del ataque contra Beller.