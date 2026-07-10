Así fue el brutal ataque a disparos y bombas molotov a una casa de Chimbas

La tranquilidad habitual de Villa El Salvador, en el departamento de Chimbas, se vio drásticamente interrumpida por un violento ataque contra una propiedad. Un grupo de desconocidos que se movilizaba en dos automóviles particulares abrió fuego de manera directa contra la fachada de una vivienda del sector.

Tras recibir un reporte de emergencia, el personal de la Comisaría 17 se comisionó en la escena del crimen, donde constató la existencia de múltiples daños materiales provocados por los proyectiles en las paredes, las aberturas y las ventanas de la edificación.

El propietario del inmueble afectado aportó su testimonio a los investigadores y detalló que "observó a través de las cámaras de seguridad cómo varios hombres armados llegaron hasta el lugar y comenzaron a efectuar disparos contra el inmueble para luego darse a la fuga".

Esta secuencia quedó registrada en un video que se convirtió en una pieza fundamental para determinar cómo se ejecutó la agresión. El video es exclusivo de DIARIO HUARPE y muestra de forma clara la brutalidad del ataque contra la residencia.

Durante las pericias iniciales en el frente de la casa, los uniformados constataron dos perforaciones en el sector superior derecho del muro, dos marcas de proyectil en la puerta de acceso y un impacto extra localizado sobre la entrada principal. Asimismo, se comprobó que dos balas lograron traspasar la estructura exterior y terminaron en las habitaciones interiores del domicilio.

En el mismo perímetro, los efectivos de seguridad hallaron una bomba casera de tipo molotov. Ante el riesgo latente, se requirió la intervención de personal idóneo para desactivar y secuestrar el artefacto incendiario.

Las tareas científicas estuvieron a cargo de los peritos de Criminalística, quienes recolectaron 5 vainas servidas correspondientes a un calibre 11,25 x 23, además de 3 proyectiles. La causa judicial no registra personas heridas ni ciudadanos aprehendidos, mientras las autoridades policiales continúan con las tareas investigativas para esclarecer el trasfondo del caso y localizar a los autores.