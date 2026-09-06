Franco Colapinto tenía una de sus mejores oportunidades del fin de semana en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino había largado séptimo y, después de los primeros movimientos de la carrera, consiguió avanzar hasta ubicarse tercero.

Sin embargo, cuando intentaba defender esa posición y mantener el ritmo de los pilotos que peleaban adelante, protagonizó el despiste que terminó condicionando toda su carrera.

Colapinto perdió el control de su Alpine y se salió de la pista. El auto atravesó la zona de grava y, producto de la maniobra, quedó nuevamente sobre el asfalto varios metros más adelante.

El incidente tuvo un fuerte impacto en su clasificación: el argentino pasó de estar en los puestos de privilegio a caer hasta el 16° lugar.

Del tercer puesto al fondo

El despiste se produjo cuando Colapinto mantenía una intensa disputa en pista con Max Verstappen. El argentino intentó sostener el ritmo y la posición, pero la maniobra terminó con el Alpine fuera del trazado.

El error no solo le hizo perder numerosas posiciones. El paso por la grava también provocó daños en el piso del monoplaza, algo que afectó el rendimiento del auto durante el resto de la competencia.

La situación fue especialmente frustrante porque Colapinto había conseguido colocarse tercero y tenía por delante la posibilidad de conseguir un resultado histórico en Monza.

Desde el fondo, el piloto de Alpine tuvo que comenzar prácticamente otra carrera.

Una remontada para rescatar puntos

A pesar del golpe, Colapinto no bajó los brazos. Con el correr de las vueltas comenzó a recuperar posiciones y protagonizó varios adelantamientos que le permitieron acercarse nuevamente a la zona de puntos.

El argentino consiguió finalmente cruzar la bandera a cuadros en el noveno lugar, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó séptimo. De esta manera, Colapinto sumó dos puntos para Alpine.

El resultado final, sin embargo, estuvo lejos de conformarlo. Después de la carrera, el argentino se mostró muy afectado por la oportunidad que había dejado escapar y rompió en llanto durante una entrevista.

“Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí”, reconoció.

La bronca de Colapinto

El piloto argentino fue muy autocrítico al analizar la maniobra. Consideró que tenía el ritmo necesario para completar una gran actuación, pero que el error terminó modificando por completo el desarrollo de su carrera.

La frustración quedó reflejada en sus lágrimas frente a las cámaras. A pesar de haber remontado desde el 16° lugar hasta finalizar noveno, Colapinto entendió que el despiste le impidió aprovechar una oportunidad concreta de pelear por posiciones mucho más importantes.

El Gran Premio de Italia terminó así con sensaciones encontradas: dos puntos rescatados después de una gran remontada, pero también la certeza de que un solo error puede cambiar por completo una carrera en la Fórmula 1.