Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes concretaron un millonario robo en la joyería M&G, ubicada en la esquina de Tucumán y Rivadavia, en pleno centro de Capital.

Las imágenes muestran que los ladrones llegaron al lugar durante la madrugada con los rostros cubiertos por cascos y vestidos como motociclistas, utilizando chalecos reflectivos para no despertar sospechas.

De acuerdo con la propietaria del comercio, Sonia Arenas, los delincuentes lograron ingresar por la puerta principal sin romper el vidrio. Para acceder al local, corrieron el seguro de la puerta del frente y, una vez en el interior, comenzaron a cargar la mercadería en bolsas.

Toda la maniobra se desarrolló en aproximadamente cuatro minutos .Durante ese tiempo, los delincuentes sustrajeron 150 relojes de distintas marcas, además de platería y todo aquello que encontraron a su alcance antes de escapar.

Arenas confirmó que las pérdidas económicas están estimadas entre $20.000.000 y 30.000.000, aunque el inventario continúa para determinar con precisión el valor total de lo robado.

La Policía de San Juan trabaja con las imágenes de las cámaras de seguridad del local y de los comercios cercanos para reconstruir el recorrido de los autores e intentar identificarlos. Hasta el momento no hay personas detenidas y la investigación continúa.