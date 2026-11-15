Así fue el robo de iPhones en un local de Capital y quedó grabado

El asalto a Ipoint Store quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran movimientos de personas y una motocicleta frente al comercio durante la madrugada del sábado 14 de noviembre. Los delincuentes se llevaron alrededor de 25 iPhones y US$2.850 en efectivo. El perjuicio total fue estimado en casi US$23.000.

Un video de seguridad permitió reconstruir parte de los movimientos registrados durante el robo a Ipoint Store, el comercio de venta de celulares ubicado sobre calle Rivadavia oeste, en Capital. La grabación, correspondiente a la madrugada del sábado 14 de noviembre, muestra la presencia de una motocicleta y personas que permanecen durante varios minutos en las inmediaciones del negocio.

En las imágenes, que están registradas en blanco y negro, se observa que alrededor de las 5:32 una motocicleta aparece en escena y circula por el sector. Posteriormente, el vehículo se detiene sobre la vereda, cerca del inmueble. Durante los minutos siguientes se advierten movimientos de personas en las inmediaciones y junto al rodado.

La secuencia continúa hasta aproximadamente las 5:40, cuando se registran nuevos movimientos en el sector. La cámara permite observar parte de lo ocurrido en el exterior, aunque no muestra con claridad el momento en que se fuerza la puerta ni el ingreso al local.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales y por la propia firma, los delincuentes ingresaron después de forzar una puerta de madera. Una vez dentro, sustrajeron alrededor de 25 teléfonos iPhone, entre equipos usados y sellados, además de US$2.850 en efectivo.

El valor de los celulares fue estimado en unos US$20.000, por lo que el perjuicio económico total rondó los US$22.850.

Tras descubrir el robo, el propietario del comercio difundió un video en redes sociales en el que pidió colaboración para recuperar los dispositivos. «Si les ofrecen iPhones baratos, comuníquense conmigo», expresó, visiblemente afectado por lo sucedido.

El tercer robo contra comercios de celulares en un mes

El hecho volvió a encender las alarmas entre los comerciantes del rubro tecnológico en San Juan. Ipoint Store se convirtió en el tercer negocio vinculado a la venta de iPhones que sufrió un robo en aproximadamente un mes.

Uno de los antecedentes fue el asalto a America ID, en Capital, ocurrido durante la madrugada del 10 de noviembre. En ese caso, los delincuentes sustrajeron 20 iPhones, una caja fuerte con 110 dólares, tarjetas bancarias y documentación. La fuga terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas un adolescente de 16 años y tres adultos. Dos de los mayores recibieron condenas de prisión efectiva.

El otro episodio tuvo como blanco a GoLite iPhone, en Rivadavia. El robo ocurrió el 30 de octubre, cuando delincuentes ingresaron al comercio de avenida Libertador y Paso de los Andes, aparentemente por una ventana a la que accedieron desde un balcón. Se llevaron 20 teléfonos iPhone y una PlayStation 5, con pérdidas estimadas inicialmente en unos 15.000 dólares.

Con el robo a Ipoint Store, la seguidilla suma tres comercios afectados en menos de un mes. Esta vez, parte de los movimientos registrados durante la madrugada quedó documentada por una cámara de seguridad.