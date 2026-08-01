El Cementerio de la Capital fue escenario del último homenaje institucional a las víctimas sanjuaninas de la tragedia aérea de Valle Fértil. Tras el arribo del cortejo fúnebre, la Banda de Música de la Policía de San Juan interpretó distintas marchas mientras se desarrollaba una de las ceremonias más emotivas de la jornada: la entrega de los cascos y efectos personales a las familias de Carlos Heredia, Jorge Carbajal, Marcelo Germán Videla y Rubén Castro, como parte del protocolo de despedida para quienes fallecieron en cumplimiento del deber.

(Foto: DIARIO HUARPE)

Luego de ese gesto cargado de simbolismo, los restos de Castro, Heredia, Carbajal y Videla fueron depositados de manera provisoria en el Panteón Provincial, donde permanecerán hasta que sus familias definan su destino final. El acto estuvo acompañado por familiares, autoridades, integrantes de las fuerzas de seguridad y compañeros de trabajo, quienes brindaron un último aplauso antes de concluir la ceremonia.

(Foto: DIARIO HUARPE)

La única excepción fue Rubén Castro. Tras los honores realizados en la Capital, sus restos emprendieron viaje hacia Jáchal, donde este sábado será velado y el domingo recibirá sepultura. De esta manera concluyó una jornada marcada por el dolor y el reconocimiento a cuatro hombres que hicieron del servicio público una forma de vida.

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