Lionel Messi vivió uno de los momentos más emocionantes de su despedida de la Selección argentina en el estadio Monumental. En el minuto 10 del amistoso ante Benín, el partido se detuvo para que más de 80 mil hinchas pudieran rendirle una ovación al capitán.

La organización preparó el homenaje en referencia al histórico número que Messi utilizó durante gran parte de su carrera con la camiseta albiceleste. Cuando llegó el momento, los jugadores dejaron de jugar y el público se puso de pie para despedir al máximo referente del seleccionado.

El Monumental se rindió ante el capitán

El homenaje estuvo acompañado por una enorme camiseta con el número 10 sobre el césped y una nueva demostración de afecto de los hinchas. Las tribunas se llenaron de aplausos y cantos mientras las cámaras enfocaban a Messi, que recibió el reconocimiento junto a sus compañeros.

En uno de los palcos también acompañó la escena su familia. Antonela Roccuzzo, Celia Cuccittini y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro siguieron el partido desde las tribunas y se sumaron a la ovación para el futbolista.

La despedida había comenzado incluso antes del inicio del encuentro, con un Monumental vestido de celeste y blanco, fuegos artificiales y distintos homenajes preparados para la última presentación de Messi con Argentina.

La emoción de Messi durante el himno

Uno de los momentos más fuertes de la noche se produjo antes del comienzo del partido. Durante la entonación del Himno Nacional Argentino, tanto Messi como Lionel Scaloni no pudieron contener las lágrimas.

El capitán afrontó así su partido número 208 con la Selección argentina, en el cierre de una etapa de más de dos décadas. Con 125 goles, Messi llegó a esta despedida como el máximo goleador y jugador con más presencias en la historia del seleccionado.

Su recorrido también quedó marcado por los principales títulos de la Argentina en los últimos años: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Mientras el partido ante Benín continuaba con el marcador 0-0, el Monumental volvió a demostrar que la despedida de Messi trascendía el resultado. La ovación del minuto 10 quedó como una de las imágenes centrales de una noche preparada para decirle gracias al capitán.