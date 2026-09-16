Una discusión entre el actual jefe comunal de Pilo Lil, Andrés Infante, y su antecesor, Eliseo Díaz, terminó en una violenta pelea dentro de una sede gubernamental de esa localidad neuquina.

El conflicto comenzó por el pedido de Díaz para utilizar un camión municipal con el objetivo de trasladar fardos de pasto. Infante le solicitó que presentara una nota para justificar el gasto de combustible y, según explicó, la situación derivó rápidamente en una fuerte discusión.

El enfrentamiento se extendió durante unos 20 minutos, con gritos, insultos, empujones y un forcejeo entre ambos. La escena fue registrada por Eliana Rivera, una funcionaria provincial que estaba presente en el lugar.

El momento en que apareció el cuchillo

Las nuevas imágenes difundidas muestran parte del enfrentamiento. En el video se observa a Infante y Díaz forcejeando en el interior del salón.

Luego de separarse, Díaz retrocede hacia unas mesas, se agacha y vuelve a incorporarse con un cuchillo tipo verijero en una de sus manos. Según el registro difundido por medios neuquinos, el hombre mantiene el arma blanca mientras avanza por el lugar.

En ese momento, Raquel Fantini, pareja de Infante, se interpone entre ambos. El actual jefe comunal queda detrás de ella mientras Díaz continúa con el cuchillo en la mano hasta dirigirse hacia la salida.

“Si estiraba el brazo me apuñalaba”

Después del episodio, Infante relató cómo vivió el momento y aseguró que recibió amenazas de muerte.

“Me dijo: ‘Hijo de p..., te voy a matar, me tenés podrido’”, contó el jefe comunal al reconstruir la discusión.

Según su relato, el momento más tenso ocurrió cuando Díaz sacó el cuchillo que llevaba en la cintura.

“Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros con cabo de madera. Y sigue gritando que me iba a matar”, sostuvo.

Infante aseguró que ambos estaban a muy corta distancia: “Si estiraba el brazo, me apuñalaba”.

También destacó la intervención de su pareja, quien se colocó entre ambos. “Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera”, relató.

La causa quedó en manos de la Justicia

El video fue entregado a la Fiscalía de Junín de los Andes y al Ministerio de Seguridad de Neuquén y quedó incorporado a la investigación.

Díaz, por su parte, dio una versión diferente de lo ocurrido y sostuvo que utilizó el cuchillo para defenderse. La Justicia deberá determinar cómo comenzó la agresión y las responsabilidades de cada involucrado.

Tras el episodio, el exjefe comunal quedó alcanzado por una restricción de acercamiento durante cuatro meses respecto del predio comunal y de Infante.