Tras la muerte de Jorge Messi a los 68 años, una de sus últimas apariciones públicas volvió a cobrar especial significado. El padre y representante de Lionel Messi había sido visto junto a su familia en noviembre de 2025, durante un partido de Inter Miami.

La escena ocurrió en Estados Unidos. Jorge asistió junto a su esposa, Celia Cuccittini, a un encuentro decisivo entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS. Ambos siguieron el partido desde uno de los palcos del estadio.

Aquella noche también resultó especial desde lo deportivo. Lionel convirtió dos goles, fue una de las grandes figuras y contribuyó para que el conjunto de Florida avanzara de ronda por primera vez en su historia.

Como ocurrió durante buena parte de la trayectoria del capitán de la Selección Argentina, Jorge acompañó a su hijo desde un segundo plano. Alejado de las cámaras y sin buscar protagonismo, disfrutó del encuentro junto a Celia.

Con el paso de los meses, aquellas imágenes terminaron convirtiéndose en uno de los últimos registros públicos de Jorge junto a su familia.

La preocupación por su salud durante el Mundial

Meses después, el delicado estado de salud de Jorge Messi tomó estado público durante el Mundial 2026.

Uno de los primeros momentos que generó preocupación ocurrió durante el debut de la Selección Argentina frente a Argelia. Después de convertir, Lionel rompió en llanto y posteriormente reconoció que atravesaba una situación complicada en el plano personal.

Jorge no acompañó a su hijo desde las tribunas durante aquella Copa del Mundo, a diferencia de lo que había ocurrido en numerosos momentos importantes de su carrera. Messi continuó disputando el torneo y condujo a la Selección Argentina hasta la final frente a España.

Este sábado 8 de agosto se confirmó el fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años, después de atravesar una prolongada enfermedad. Su muerte generó numerosas muestras de acompañamiento hacia Lionel y toda su familia.