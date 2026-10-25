La confirmación oficial de Andrés Calamaro como una de las grandes figuras de la Fiesta Nacional del Sol 2026 despertó una expectativa especial entre los seguidores sanjuaninos del rock nacional. El Salmón actuará el sábado 21 de noviembre en el Estadio del Bicentenario, junto a Diego Torres, y volverá a la provincia tres años después de un recordado recital que colmó el Aldo Cantoni.

La última presentación de Calamaro en San Juan fue el 23 de noviembre de 2023, cuando llegó con su gira Agenda 2023. Aquella noche, miles de fanáticos llenaron el estadio cerrado para reencontrarse con uno de los compositores más reconocidos de la música argentina.

El recital comenzó cerca de las 22 y se extendió durante aproximadamente dos horas. “Output Input” fue la canción elegida para abrir un espectáculo que luego recorrió distintas etapas de su extensa carrera y reunió clásicos esperados por el público.

Un Cantoni colmado y una despedida especial

La presentación de 2023 se produjo en la recta final de una gira continental de Calamaro y tuvo a San Juan como penúltima parada antes del cierre en Neuquén.

Durante aquella noche, la conexión con el público tuvo varios momentos destacados. El músico incluso besó el escenario del Cantoni y posteriormente utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido en la provincia.

El espectáculo dejó una imagen que ahora vuelve a cobrar relevancia ante su regreso. Tres años después, Calamaro tendrá por delante un escenario diferente y potencialmente una convocatoria todavía mayor, ya que su actuación estará integrada a una de las noches centrales de la Fiesta Nacional del Sol.

La expectativa también está vinculada con el repertorio. Con canciones que atraviesan su carrera solista y su paso por Los Rodríguez y Los Abuelos de la Nada, el músico cuenta con clásicos que forman parte de varias generaciones del rock argentino.

Calamaro debutará en la Fiesta Nacional del Sol

El recital del próximo 21 de noviembre tendrá además una particularidad histórica. Será la primera participación efectiva de Andrés Calamaro en la Fiesta Nacional del Sol.

Su nombre ya había estado cerca de la celebración. En 2015, cuando comenzaban las negociaciones para definir la grilla de la edición 2016, Calamaro apareció entre los artistas de rock nacional considerados por la organización junto a grupos como No Te Va Gustar, Las Pelotas y Divididos.

Finalmente, aquella posibilidad no se concretó. La programación oficial de 2016 terminó incluyendo, entre otros artistas, a Abel Pintos, Catupecu Machu, Las Pelotas y Ricky Martin.

Una década después, el nombre del Salmón finalmente formará parte de la grilla oficial de la fiesta más importante de San Juan. Por eso, su regreso tendrá un componente distinto respecto de sus anteriores visitas a la provincia.

El sábado 21 compartirá la jornada con Diego Torres, en una noche pensada para combinar distintas generaciones y estilos de la música argentina. La Fiesta se desarrollará entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre en el entorno del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Calamaro

Las entradas para la noche del sábado 21 ya pueden adquirirse de manera online mediante Ticketek. Los precios promocionales estarán disponibles hasta el 5 de noviembre inclusive.

Las tribunas populares Norte y Sur cuestan $15.000, mientras que el campo de pie tiene un valor de $25.000. La platea alta cuesta $35.000 y la platea baja, $45.000.

Los clientes del Banco San Juan que utilicen tarjetas Visa o Mastercard podrán realizar la compra en seis cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.

Desde el 6 de noviembre también comenzará la venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado de 9 a 19. A partir de esa fecha, las populares pasarán a costar $20.000 y el campo $30.000, mientras que las plateas mantendrán sus valores de $35.000 y $45.000.

Así, después de aquel Cantoni colmado de 2023, Calamaro volverá a encontrarse con los sanjuaninos, esta vez frente a un desafío inédito en su historia con la provincia: subir por primera vez al escenario de la Fiesta Nacional del Sol.