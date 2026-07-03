Así funciona el chip en la pelota que le dio la clasificación a Portugal

El partido entre Portugal y Croacia por el Mundial 2026 se resolvió mediante el uso de tecnología avanzada. En el minuto 112, el seleccionado croata celebró un empate 2-2 agónico, pero la intervención del VAR anuló la jugada y selló el triunfo luso por 2-1. La decisión se basó en el balón Trionda, que integra un sensor de movimiento en uno de sus cuatro paneles para detectar contactos imperceptibles.

La herramienta permitió identificar que el delantero Igor Matanovic había peinado la pelota. En la transmisión oficial se visualizó un gráfico con un pico de movimiento en el momento exacto del toque. Respecto a este funcionamiento, la FIFA comunicó a través de su cuenta oficial que "Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un 'gráfico de latido cardíaco'".

Este sistema, denominado tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego, emplea 16 cámaras encargadas de seguir al balón y a los futbolistas. El seguimiento se realiza 50 veces por segundo y recopila 29 puntos de datos por cada jugador, considerando todas las partes del cuerpo válidas para el juego. En este encuentro, el árbitro noruego Espen Eskas utilizó la herramienta para invalidar goles de Cristiano Ronaldo, Petar Sucic y Josko Gvardiol.

Los antecedentes de este chip se remontan a Qatar 2022 con el balón Al Rihla. Durante un enfrentamiento contra Uruguay, se determinó que un centro de Bruno Fernandes no fue impactado por Cristiano Ronaldo antes de ingresar al arco de Sergio Rochet. En aquella ocasión, el sensor confirmó que no hubo contacto a pesar de que el delantero festejó al grito de "SIIIUUUU!". Tras superar esta fase, Portugal enfrentará a España en los octavos de final.