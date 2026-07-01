Las experiencias gastronómicas a domicilio dejaron de ser exclusivas de grandes eventos y comenzaron a consolidarse como una alternativa cada vez más elegida para reuniones familiares, cumpleaños, aniversarios y encuentros empresariales. En ese escenario aparece MesaLista, una plataforma argentina que conecta a clientes con chefs de distintos puntos del país, permitiendo contratar un servicio personalizado sin salir de casa.

El objetivo es que cualquier persona pueda disfrutar de una comida de nivel profesional en el lugar que elija, sin tener que ocuparse de la preparación ni del servicio. Desde cenas íntimas hasta eventos corporativos, la propuesta busca convertir cada encuentro en una experiencia gastronómica diferente.

El funcionamiento de la plataforma es sencillo. Los interesados deben ingresar al sitio web, crear una cuenta y seleccionar el tipo de experiencia que desean organizar. Luego pueden recorrer los perfiles de los chefs disponibles, conocer sus propuestas gastronómicas, elegir un menú y definir la cantidad de comensales, la fecha y el lugar del evento.

Una vez confirmada la reserva, el chef se traslada hasta el domicilio, empresa o salón elegido para cocinar y brindar el servicio. La plataforma ofrece un sistema de pagos seguros y acompaña el proceso de contratación entre ambas partes.

Cómo registrarse para ofrecer servicios

MesaLista también está pensada para chefs, cocineros y profesionales gastronómicos que buscan ampliar su cartera de clientes. Para formar parte de la comunidad es necesario registrarse en la plataforma, completar un perfil profesional y publicar las experiencias o menús que se desean ofrecer.

A partir de ese momento, los servicios quedan visibles para usuarios de todo el país, quienes pueden realizar consultas y reservas directamente desde la plataforma. De esta manera, los profesionales tienen la posibilidad de generar nuevos ingresos y dar a conocer su trabajo sin depender exclusivamente de un restaurante o un local gastronómico.

Una plataforma que conecta a ambas partes

Según explica MesaLista en sus términos y condiciones, la empresa actúa como intermediaria entre quienes ofrecen servicios gastronómicos y quienes desean contratarlos. Es decir, facilita el contacto, la reserva y el proceso de pago, mientras que el servicio es prestado por cada chef registrado en la plataforma.

Con una tendencia cada vez más marcada hacia las experiencias personalizadas y los servicios a domicilio, este tipo de iniciativas gana espacio en el mercado argentino y ofrece una alternativa tanto para quienes buscan celebrar una ocasión especial como para los profesionales que quieren hacer crecer su actividad.

Dónde obtener más información

Quienes quieran conocer las experiencias disponibles o registrarse como chefs pueden ingresar a la página oficial . Además, la plataforma comparte novedades, propuestas gastronómicas y perfiles de cocineros a través de su cuenta de Instagram: @mesalista.ar.