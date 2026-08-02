Un sector apartado, escondido detrás de una casilla y rodeado por un acantilado. Así era el lugar de Punta Cantera donde fue encontrado el cuerpo de Johana Mailén Antonich, la joven de 25 años asesinada en la zona sur de Mar del Plata.

La escena se encuentra detrás de las instalaciones de un balneario, en un área destinada a servicios y alejada de los espacios de circulación de los visitantes. Según la información difundida sobre la investigación, se trata de un punto de muy difícil visualización tanto desde la playa como desde los caminos internos del predio.

Johana era madre de dos niñas, de 1 y 6 años, y había llegado a Mar del Plata luego de aceptar una supuesta propuesta laboral que había recibido a través de Facebook.

Gentileza: La Capital

Un lugar escondido detrás de una casilla

El cuerpo fue encontrado en un sector interno de Punta Cantera, detrás de una casilla utilizada por los serenos.

El espacio se encuentra apartado de las áreas destinadas al público y presenta características que dificultan su visualización. Está rodeado por un acantilado y, de acuerdo con los investigadores, no es un lugar por el que habitualmente circulen personas ajenas al funcionamiento del balneario.

La escena permaneció preservada durante varias horas después del hallazgo, mientras los investigadores realizaron distintos procedimientos para intentar reconstruir qué ocurrió con la joven.

Qué encontraron en la escena

Durante las primeras tareas realizadas en el lugar, los investigadores detectaron manchas hemáticas y un tramo de soga, elementos que fueron incorporados a las pericias para establecer cómo se produjo el homicidio.

La Policía Científica realizó relevamientos fotográficos y planimétricos y trabajó en la búsqueda de huellas, rastros biológicos y otros elementos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

Las condiciones del lugar (aislado, con escasa circulación y de acceso restringido) son ahora parte central del análisis.

A pocos metros, dos sospechosos fueron encontrados quemando ropa

La investigación también puso el foco sobre un sector cercano a la escena.

A pocos metros de donde fue encontrado el cuerpo de Johana, dos hombres investigados por el crimen fueron detectados mientras quemaban prendas de vestir dentro de un tambor.

Según la información difundida por la Policía, fueron los propios familiares de la víctima quienes advirtieron la situación y dieron aviso.

Ahora, los investigadores intentan determinar qué relación tenían los sospechosos con el balneario y si cumplían tareas como serenos, además de establecer cuál fue su participación en el crimen.

El lugar, una pieza clave para reconstruir el homicidio

El sector donde apareció Johana se convirtió así en una de las principales piezas de la investigación.

La ubicación escondida, el acceso restringido y los elementos encontrados en la escena serán analizados junto con las pericias y los testimonios reunidos para reconstruir la secuencia del crimen.

Mientras avanza la investigación, el espacio detrás de la casilla, apartado de la vista del público y rodeado por el acantilado, permanece bajo análisis policial para determinar qué ocurrió con la joven que había viajado a Mar del Plata tras recibir una falsa propuesta de trabajo.