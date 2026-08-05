Acceder a una vivienda propia es uno de los principales objetivos de muchas familias sanjuaninas. Para participar de futuras adjudicaciones, el primer paso es inscribirse en el registro del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), un trámite gratuito que se realiza de manera presencial y que habilita a los postulantes a formar parte del padrón oficial.

La inscripción debe realizarse en la oficina de Cómputos e Inscripciones del IPV, ubicada en la Planta Baja, Sector B, del Centro Cívico de San Juan. Una vez allí, el personal verifica la documentación presentada, carga los datos del grupo familiar y entrega un comprobante que acredita la inscripción. El trámite no tiene costo y demora entre 10 y 15 minutos.

Cuáles son los requisitos

Para poder inscribirse es obligatorio conformar un grupo familiar. El IPV contempla las siguientes situaciones:

Matrimonio con o sin hijos.

Una persona junto a sus ascendientes o descendientes legalmente reconocidos a cargo.

Hermanos.

Dos personas unidas en convivencia, cuya futura vivienda será adjudicada a nombre de ambos.

Además, al momento de realizar el trámite se debe presentar:

DNI físico de todos los integrantes del grupo familiar.

Acta de matrimonio, si corresponde.

Certificado de Unión Convivencial, en caso de convivientes.

Certificado Único de Discapacidad, cuando algún integrante posea esta condición.

Credencial que acredite pertenencia a una fuerza de seguridad provincial, si corresponde.

Quiénes pueden acceder

La inscripción no implica la adjudicación inmediata de una vivienda. El objetivo es incorporar a las familias al registro oficial de postulantes para que puedan participar de futuros sorteos o convocatorias que realice el organismo. Por ese motivo, mantener los datos actualizados es fundamental para no perder la posibilidad de ser convocado.

Dónde consultar más información

Quienes tengan dudas sobre el trámite pueden consultar el portal oficial del IPV o comunicarse telefónicamente con el organismo. También es posible acceder al detalle de los requisitos, horarios de atención y otros trámites vinculados con viviendas, escrituraciones y actualización de datos a través del sitio de Trámites del Gobierno de San Juan.