Las mujeres de entre 40 y 70 años que no tengan obra social podrán acceder a mamografías gratuitas en San Juan gracias a una jornada especial organizada por el Ministerio de Salud. La propuesta se realizará el 1 de julio, entre las 16:00 y las 20:00, con atención en hospitales y unidades sanitarias móviles distribuidas en distintos departamentos de la provincia. Para participar será obligatorio gestionar un turno previo.

Las interesadas deberán solicitar un turno a través de CIDI, comunicándose por WhatsApp al 264-4592201. Durante la jornada se entregarán 35 turnos por cada mamógrafo disponible, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación para asegurar un lugar.

El beneficio está destinado exclusivamente a mujeres de entre 40 y 70 años que no cuenten con obra social. Además, deberán cumplir con otros requisitos establecidos por el Ministerio de Salud: no tener antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama y no haberse realizado una mamografía durante los últimos 12 meses.

Dónde se podrán realizar los estudios

Las mamografías podrán efectuarse en distintos centros de salud de la provincia para facilitar el acceso de mujeres de diferentes departamentos. Los equipos estarán disponibles en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, el Hospital Dr. César Aguilar, el Hospital Dr. Marcial V. Quiroga, el Hospital General Dra. Julieta Lanteri, el Hospital San Roque, el Hospital 25 de Mayo, el Hospital Dr. Federico Cantoni, el Hospital Tomás Perón y en las Unidades Sanitarias Móviles ubicadas en el CAPS Zonda, sobre Ruta 20 y calle Basilio Nievas.

La distribución de los mamógrafos busca acercar este estudio preventivo a más mujeres y evitar traslados innecesarios hacia la Capital, permitiendo una cobertura más amplia en toda la provincia.

Por qué es importante hacerse una mamografía

La mamografía es un estudio sencillo, rápido y no invasivo que permite obtener imágenes de las mamas para detectar posibles alteraciones incluso antes de que aparezcan síntomas. La detección temprana del cáncer de mama aumenta considerablemente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Esta nueva jornada forma parte de las acciones de prevención impulsadas por el Gobierno de San Juan para promover el acceso equitativo a la salud. A través de esta iniciativa se busca que las mujeres que no cuentan con cobertura médica puedan acceder de manera gratuita a un estudio considerado fundamental para el diagnóstico oportuno de una de las enfermedades con mayor impacto en la salud femenina.