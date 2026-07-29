Así podés obtener el detalle de los aportes laborales desde Mi Anses

El registro de los periodos trabajados a lo largo de la vida laboral puede consultarse directamente desde la plataforma mi ANSES, según recordó el organismo que depende del Ministerio de Capital Humano. Esta modalidad digital permite obtener el documento oficial de manera ágil sin requerir la validación presencial por parte de empleados del sistema.

Para llevar a cabo el procedimiento, el usuario debe acceder mediante su Clave de la Seguridad Social. La gestión puede realizarse por tres vías diferentes: desde el portal mi ANSES ingresando en la sección Trabajo y seleccionando Consultar Historia Laboral; mediante la página web principal en la pestaña Trámites y servicios, opción Historia Laboral; o a través de la aplicación móvil navegando por Mis datos hasta Mi Historia Laboral.

La documentación detallada facilita que los empleados en relación de dependencia verifiquen las contribuciones ingresadas por sus empleadores mediante las declaraciones juradas presentadas.

De forma paralela, las personas que cotizan bajo el régimen de autónomos o monotributistas cuentan con la posibilidad de revisar los periodos asentados y los montos de sus remuneraciones. El comprobante resultante se puede guardar en el dispositivo o imprimir sin necesidad de acudir a una oficina.

¿Qué es la Historia Laboral?

La Historia Laboral permite que los trabajadores en relación de dependencia se informen y posean el detalle de sus aportes a partir de las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores. Asimismo, quienes se desempeñen de forma autónoma y/o como monotributistas también pueden visualizar los períodos registrados junto con sus remuneraciones.