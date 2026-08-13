La galette se posiciona como una de las grandes soluciones de la pastelería salada actual. Su principal atractivo radica en el encanto de una elaboración casera que prescinde de bordes perfectos o del uso de tarteras. Esta estética rústica permite que las imperfecciones resulten intencionadas y tentadoras para los comensales.

En esta tendencia, Tefi Russo presenta una opción de zapallo asado y ricotta protegida por una masa integral crocante y aromática. La base requiere 220 gramos de harina integral, 80 gramos de harina 0000 y 150 gramos de manteca fría cortada en cubos. La lista de ingredientes para la masa se completa con un huevo, entre 40 y 60 mililitros de agua helada, sal, azúcar y una cucharadita de tomillo.

Para el interior, se utiliza medio zapallo cabutiá junto con 300 gramos de ricota escurrida y 50 gramos de queso parmesano rallado. La mezcla incluye además dos cucharadas de queso crema, ralladura de medio limón y hojas de salvia fresca. El condimento se realiza con aceite de oliva, sal, pimienta negra y nuez moscada, utilizando un huevo extra para el pincelado final de la masa antes de ingresar al horno.

Un factor determinante para obtener una base óptima es la temperatura del agua, que debe estar helada y añadirse en cantidades mínimas. Al manipular poco la preparación se evita el desarrollo del gluten. Este procedimiento técnico garantiza una textura hojaldrada y quebradiza que es capaz de sostener el peso del relleno sin absorber humedad durante el proceso de cocción.